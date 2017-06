Riprende vigore in casa Genoa la passione per un vecchio pallino di mercato.



In queste ore emissari del Grifone avrebbero incontrato i dirigenti dell'Uta Aran, club della seconda divisione rumena, per discutere di Adrian Petre.



Considerato uno dei migliori talenti emergenti del paese dei Carpazi, Petre è un classe 1998 che nonostante il fisico possente (1,88 cm per 85 chili) gioca da trequartista o da attaccante esterno essendo dotato di una buona tecnica e di un'ampia visione di gioco.



Già nello scorso gennaio il Genoa sembrava molto vicino all'acquisto del ragazzo ma l'affare poi non si concretizzò. Ora però la trattativa potrebbe riprendere vigore.