Colpo in prospettiva per il Genoa.



La società rossoblu sarebbe ad un passo dal mettere sotto contratto il portiere, classe 1997, Reinis Reinholds. Lo riporta gianlucadimarzio.com.



Svincolatosi dallo Racing Roma, club di Lega Pro nel quale ha militato negli ultimi sei mesi, l'estremo difensore lettone può vantare anche uno stage di qualche settimana nel Chelsea di Antonio Conte, oltre a due breve e precedenti esperienza con Padova e Civitanovese.



A Reinholds il Genoa proporrà un triennale ma il portiere non verrà aggregato alla squadra di Ivan Juric. Con ogni probabilità sarà infatti girato in prestito al Pisa, sempre in Lega Pro.