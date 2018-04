Secca, e ironica, smentita da parte di Enrico Preziosi riguardo ad un suo possibile interesse per l'acquisto del Bari.



Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni di stampa diffuse negli ultimi giorni, il presidente del Genoa da tempo impegnato nel trovare un compratore per il Grifone, starebbe contestualmente pensando a rimanere nel mondo del calcio acquisendo la storica società pugliese. Un'ipotesi che però lo stesso imprenditore irpino avrebbe respinto con una battuta ripresa stamattina dal Secolo XIX: "A Bari ci vado solo per mangiare le orecchiette".



Secondo la ricostruzione di stampa a convincere Preziosi ad investire sui galletti biancorossi sarebbe stato il suo direttore generale al Genoa Giorgio Perinetti, che eventualmente lo seguirebbe nell'avventura in terra pugliese replicando l'esperienza di alcuni anni fa. Lo stesso dirigente romano ha però a sua volta sconfessato questa eventualità: "Non ne so nulla, non ho mai parlato del Bari con il presidente. Pensiamo solo al Genoa".



Nel recente passato Preziosi è stato più volte accostato anche all'Avellino, la squadra della sua città natale, club con il quale può vantare ottimi rapporti di mercato. Anche in questo caso l'eventuale acquisto della società sarebbe condizionato alla preventiva cessione del Grifone.