Ci sarebbe anche il nome di Nathaniel Chalobah nella lunga lista di nomi stilata dalla dirigenza del Genoa per rafforzare il centrocampo di Ivan Juric.



Già seguito la scorsa estate, il giovane talento nativo della Sierra Leone avrebbe nuovamente risvegliato le attenzione del club più antico d'Italia, all'urgente ricerca di un elemento in grado di sostituire Tomas Rincon.



Chaloban, classe 1994, può agire sia da mediano che da difensore centrale ed è considerato uno degli astri nascenti del calcio inglese, anche se finora ha per la verità un po' deluso le attese. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, è tornato quest'estate alla casa madre dopo diverse esperienze in prestito, una delle quali l'ha portato anche al Napoli la passata stagione.



Ma sia con gli azzurri di Sarri che con i blues di Conte, il ragazzo ha faticato a ritagliarsi un ruolo di primo piano. Ecco perché la dirigenza del Chelsea starebbe pensando ad una nuova cessione a titolo temporaneo.



Nel caso il Genoa sarebbe una destinazione gradita, anche se la concorrenza non manca, soprattutto in Premier League dove sono diversi i club che accoglierebbero il mediano a braccia aperte.