Enrico Preziosi non ha perso la speranza di riportare al Genoa lo juventino Stefano Sturaro.



Da tempo smanioso di far ripercorrere a ritroso quel percorso che due stagioni fa portò il centrocampista di Sanremo da Pegli a Vinovo, il presidente rossoblù avrebbe nei giorni scorsi contattato personalmente il ragazzo con il quale è rimasto in ottimi rapporti. Stando a quanto riferisce FutbolMarket.com la telefonata partita dal cellulare del Joker avrebbe avuto come scopo ufficiale quello di fare di auguri di buon Natale al giocatore cresciuto nel vivaio genoano. Non è tuttavia per nulla da escludere che Preziosi abbia approfittato dell'opportunità per sondare il terreno con Sturaro, cercando di capire le sue reali disponibilità a ritornare nella società che lo lanciò nel grande calcio, magari in prestito fino a fine stagione.



Più che dalla volontà del giocatore, l'ostacolo più grosso al buon esito della trattativa è però rappresentato dall'intenzione di Massimiliano Allegri di non volersi privare di quello che ritiene un ottimo ed eclettico rincalzo. Già nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato, il tecnico della Juventus si oppose fermamente alla cessione di Sturaro, confidando nella sua capacità di stare al proprio posto sia fuori che dentro il campo. Difficile che quattro mesi dopo l'allenatore livornese possa aver cambiato idea.