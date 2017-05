Le premesse per assistere ad un nuovo assalto del Genoa nei confronti di Gianluca Lapadula ci sono tutte.



Dopo aver fallito il colpo la scorsa estate, per via del repentino e sorprendente inserimento del Milan, ora il club ligure potrebbe tornare alla carica per aggiudicarsi le prestazioni dell'ex centravanti del Pescara.



Intervistato dal Secolo XIX fuori dai cancelli di Pegli, il presidente rossoblù Enrico Preziosi ha confermato il suo debole per l'attaccante piemontese: "E' il centravanti ideale ma non sarà facile prenderlo" ha detto lapidariamente.



Un eventuale arrivo al Grifone di Lapadula, seguito anche dalla Sampdoria, potrebbe coincidere con l'addio di Giovanni Simeone, anche se, a tal proposito Preziosi resta ermetico: "Per lui non c'è nessuna trattativa".