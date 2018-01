Incontro in Municipio oggi tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi ed il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci.



Al centro del colloquio la situazione dello stadio Luigi Ferraris che il Comune vorrebbe vendere alle due società cittadine: "Entro tre o quattro mesi speriamo di risolvere tutto - ha annunciato Preziosi a Primocanale - appena potremo presenteremo la nostra mfanifestazione di interesse. Ci dovremo mettere d'accordo io e Ferrero per fare un'offerta".



Oltre che del Ferraris, il numero uno rossoblu ha parlato anche del mercato del Genoa, aprendo la strada ad un clamoroso ritorno: "Magari Criscito tornasse già a gennaio, staremo a vedere. Intanto è arrivato Iuri Medeiros che è un buon Iago Falque e ci darà molte soddisfazioni".



Nel frattempo però il Genoa dovrà fare a meno di Pepito Rossi, almeno per le prossime due settimane: "Mi dispiace tantissimo. Non è un vecchio problema fisico e non me l'aspettavo. Avrei voluto vederlo già a Torino. Speriamo di potercelo godere più avanti".



Preziosi è infine tornato sulla gara persa ieri sera in casa della Juventus: "Abbiamo fatto un primo tempo non eccezionale, nel secondo tempo abbiamo cercato di fare qualcosa ma abbiamo creato poche occasioni. Non mi è piaciuto l'arbitraggio. Ad esempio non ho capito la gestione dei cartellini, come quello a Perin, o alcuni interventi, come quello su Izzo, non sanzionati".