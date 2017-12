78 mila euro in aiuto di Adel Taarabt: è la cifra che il Genoa ha versato alla banca inglese Aldermore per evitare un pignoramento nei confronti del giocatore marocchino.



Secondo quanto riferisce questa mattina il Secolo XIX, la società rossoblù ha deciso di corrispondere la cifra richiesta dall'istituto londinese al fantasista maghrebino a causa di un vecchio debito contratto prima del suo sbarco in Liguria e mai saldato.



La Aldermore si era rivolta al Tribunale di Genova per richiedere il pignoramento degli stipendi del giocatore per un ammontare di circa 70 mila sterline. Per evitare pericolose distrazioni al proprio tesserato, il club ha però preferito anticipare i tempi saldando direttamente i conti di tasca propria, ovviamente con l'intenzione di scalare la cifra dalle future buste paga di Taarabt.