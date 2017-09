Anche in caso di doppia sconfitta nelle gare interne con Lazio e Chievo Ivan Juric continuerà ad essere l'allenatore del Genoa.



A confermare la propria fiducia nel tecnico croato, smentendo le voci circolate in settimana di un possibile esonero in caso di un nuovo passo falso nei prossimi impegni, è Enrico Preziosi in persona: “Lazio e Chievo non sono partite importanti per il futuro di Juric - ha detto il presidente rossoblù nel corso della lunga conferenza stampa tenuta stamattina a Pegli - Se non avessi avuto fiducia in Juric, avrei potuto terminare il nostro rapporto alla fine della scorsa stagione. Per me è un grande allenatore, ha soltanto bisogno di fare maggiore esperienza: qualche errore l'avrà fatto ma saprà riparare perché è un ragazzo intelligente".



Preziosi ha poi smentito anche la possibilità che al posto dell'infortunato Lapadula, fuori per almeno un mese e mezzo, possa arrivare un calciatore attualmente senza contratto: “Non ho mai pensato di prendere uno svincolato per sostituirlo. Innanzitutto perché uno svincolato se svincolato vuol dire che non gioca da mesi e per rimetterlo in piedi occorrerebbe più tempo del recupero di Lapadula, non avrebbe senso. E poi perchè mancherei di rispetto a quelli che ci sono, come Galabinov e Pellegri. Inoltre bisogna considerare un altro aspetto: quando ritorna Lapadula cosa facciamo?".