I quasi due mesi e mezzo di astinenza da gol non sembrano aver scalfito l'appeal in cui gode Giovanni Simeone.



A secco da ormai otto giornate, il puntero argentino del Genoa è infatti sempre al centro dell'interesse di diversi club italiani e stranieri. Anche la sua quotazione non sembra aver risentito di questa fase di crisi realizzativa. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il presidente rossoblu Enrico Preziosi avrebbe rispedito al mittente nelle scorse settimane un'offerta dell'Atletico Madrid da 18 milioni di euro. In pratica la stessa cifra già proposta dal Siviglia a gennaio, quando però le prestazioni del Cholito erano decisamente in ascesa, a differenza di oggi.



Per il presidente del Genoa, quindi, la valutazione del suo giovane centravanti resta quella stabilità 3 mesi fa: non meno di 25 milioni di euro. Una cifra non certo bassa per un ragazzo che deve ancora dimostrare tanto. Preziosi tuttavia spera che già a giugno possa scatenarsi attorno a Simeone una vera e propria asta che coinvolga le molte società a lui interessate come Lazio e Milan in Italia, Everton in Inghilterra, Siviglia, Villareal ed appunto Atletico Madrid in Spagna.