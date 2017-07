Tra i vari argomenti trattati da Enrico Preziosi nel corso della sua lunga intervista a Tele Nord, c'è stato spazio anche per la trattativa in essere con l'Inter per portare in Italia il centrocampista argentino Emanuel Cecchini: “Lo abbiamo visto noi - ha svelato il Joker - lo abbiamo messo sul tavolo con l’Inter, abbiamo il 50% su quel giocatore . Non è ancora sbarcato, Sabatini mi ha detto che ci saremmo accordati per impostare la trattativa: firmerà con loro ma gli accordi sono chiari. Se succederà un Lapadula bis o Iturbe bis potete darmi del cretino, significa che non so più fare le cose“.



Cecchini, definito in patria il nuovo Redondo, dovrebbe sbarcare in Italia tra oggi e domani per sostenere le visite mediche preliminari alla firma sul contratto che lo vincolerà all'Inter. Se tutto andrà per il meglio, la società nerazzurra lo girerà poi in prestito al Grifone.