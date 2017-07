Un rinnovo è già arrivato ieri, l'altro arriverà a breve. Il nuovo Genoa ripartirà da due vecchie conoscenze, già in rosa nell'ultima stagione:Entrambi svincolatisi lo scorso 1 luglio, i due attaccanti hanno trovato l'accordo con la dirigenza rossoblù per, arrivato a gennaio dal Crotone, ha rinunciato almeno per il momento ad entrare nello staff tecnico del Genoa per continuare a calcare i campi da gioco. Ad annunciare ufficialmente una notizia che da giorni era nell'aria è stato ieri lo stesso calciatore attraverso il proprio profilo Instagram: "In tanti mi hanno chiesto dove avrei giocato l'anno prossimo, finalmente oggi vi posso dare una risposta - ha scritto l'ala partenopea - Sono in aeroporto e nell'attesa volevo dirvi chee non vedo l'ora di ricominciare. Ci vediamo al campo, forza Grifone e il Genoa nel mio cuore, sempre".L'ufficialità da parte del club dovrebbe arrivare nelle prossime ore.Resterà rossoblù anche Pandev che, come ci aveva rivelato in esclusiva il suo agente un paio di settimane fa, nonostante le tante proposte ricevute in Italia ed all'estero ha dato la precedenza al Genoa, accettandosi di ridurre il proprio ingaggio da un milione all'anno a poco più di trecentomila euro.