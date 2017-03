Nel pieno della contestazione subita dai tifosi qualche settimana fa, Enrico Preziosi aveva promesso che non si sarebbe più recato allo stadio fino alla fine di questa stagione, per evitare insulti e minacce nei suoi confronti.



Intenzione mantenuta fedelmente dal presidente del Genoa che non verrà meno al proprio intento neanche in occasione del derby di sabato sera, ultima gara con qualcosa in palio per i rossoblu in un finale di campionato che si preannuncia piuttosto anonimo.



Da oltre dieci giorni impegnato in Estremo Oriente per motivi professionali, Preziosi ha fatto sapere che tornerà a Genova in settimana anche per dare un segnale di vicinanza alla squadra in vista della stracittadina. Probabile, quindi, che nei prossimi giorni il Joker possa fare capolino a Pegli per stimolare giocatori e tecnico. Niente stadio però. Il derby, questa volta, lo guarderà in televisione.