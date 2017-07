Nonostante abbia annunciato pubblicamente la propria imminente uscita di scena dai vertici societari del Genoa, Enrico Preziosi continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Ivan Juric in vista della nuova stagione.



Nella lunga intervista concessa ieri sera a Tele Nord, l'imprenditore irpino ha così fatto il punto anche sui probabili nuovi acquisti del Grifone, analizzando in primis la trattativa in essere con il Milan per due nomi molti caldi: "Bertolacci può arrivare - ha rivelato Preziosi - ma costa qualche milione e questo squlibrerebbe i nostri piani di rientro mentre Lapadula è il miglior attaccante per noi e uno dei migliori in Italia. Ci proveremo anche con lui. Ci sono accordi di favore con il Milan, lo dice la storia“.



Oggi i dirigenti rossoblù e quelli rossoneri si incontreranno nuovamente per discutere le due questioni. L'impressione è che per Bertolacci in prestito la fumata possa essere bianca, anche se resta da limare l'alto ingaggio (2 milioni netti) percepito dal centrocampista romano, mentre per Lapadula la distanza tra i due club sia ancora parecchia. Il Genoa infatti non sembra voler spingersi oltre i 12 milioni mentre il Milan parte da una richiesta di 18. Difficile, in questo caso, che si possa arrivare ad una soluzione a mezza via, anche perchè i rossoblu sembrano avere già in pugno il laziale Djordjevic.



Altro possibile rinforzo è il mediano serbo del Chievo Ivan Radovanovic, che piace molto a Juric: “Lo confermo e piace pure a me - ha detto Preziosi - il Chievo è una società tosta ma spero che venga al Genoa. I calciatori importanti arriveranno indipendentemente dai conti, dal sottoscritto e dalla cessione. Voglio allestire una squadra che possa ben figurare. Se partirà un giocatore, un altro lo rimpiazzerà. I ragazzi hanno voglia di riscatto dopo l’incubo dello scorso girone di ritorno”