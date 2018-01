Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi ha parlato questa mattina a Radio1 durante la trasmissione Radio Anch'io Sport.



Molti gli argomenti trattati, a cominciare dalla questione relativa alla cessione societaria: “Al momento non ci sono stati candidati che hanno le carte in regola per prendere il club - ha detto Preziosi - La mia volontà è ancora quella di cedere, ma non voglio fare operazioni frettolose: aspetto un acquirente serio”.



Per quanto riguarda la campagna acquisti in corso, l'imprenditore campano ha assicurato che non ci saranno stravolgimenti ma solo operazioni mirate: "Non abbiamo bisogno di grandi correttivi sul mercato, ma se sarà necessario qualcosa faremo”.



Importante, infine, l'apertura espressa nei confronti dell'eventuale acquisto del Ferraris assieme alla Sampdoria: "Purtroppo siamo condannati a questa situazione, nel senso che non abbiamo alternative. Di sicuro, quindi, andremo avanti in questa direzione”.