In casa Genoa i movimenti del mercato interno, quelli che riguardano eventuali rinnovi e prolungamenti di contratto, sono al momento tutti fermi. Come in diverse occasioni il direttore generale del club, Giorgio Perinetti, ha avuto modo di spiegare le molte trattative da discutere incominceranno soltanto quando il Grifone avrà ottenuto la matematica certezza di giocare nella massima categoria anche nella prossima stagione. Traguardo molto vicino ma non ancora certificato.



Nel frattempo però emergono le prime indiscrezioni riguardo a chi potrebbe proseguire la propria avventura in rossoblù e chi invece salutare Pegli con la chiusura di questo campionato. Secondo Tuttosport, già certi della riconferma sarebbero Goran Pandev e Nicholas Spolli, due dei veterani del gruppo rossoblù, disposti a prolungare di un altro anno il loro vincolo con il Grifone.

Decisamente più incerto invece il futuro dei vari Rigoni, Cofie e Veloso. I primi due erano pronti a cambiare casacca già nelle ultime due sessioni di mercato, anche se poi entrambi sono rimasti, mentre il portoghese, reduce da una stagione condizionata dagli infortuni, nonostante la parentela con Enrico Preziosi, del quale è genero, sarebbe in procinto di tornare in patria.



Infine anche Bertolacci e Taarabt se ne andranno facendo ritorno ai rispettivi club, il Milan e il Benfica, dopo i prestiti di 12 e 18 mesi.