Alla prima stagione in prima squadra sta facendo davvero grandi cose, nonostante un'età ancora giovanissima.



In 21 gare con l'Avellino in Serie B, il 19enne Raul Asencio ha già messo a segno 5 reti meritandosi gli elogi di un tecnico esperto e navigato come Walter Novellino, attuale allenatore degli irpini. Ma il bel campionato disputato dall'attaccante spagnolo potrebbe valergli presto anche un prolungamento di contratto con il Genoa, la società che ne detiene il cartellino.



A Villa Rostan, dove approdò nel 2014 prelevato dalla cantera del Villareal, sono sempre più convinti delle potenzialità di questa giovane punta e, secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, i dirigenti rossoblù avrebbero già pronto il rinnovo, con relativo adeguamento salariale, del contratto in scadenza a giugno 2020. Inoltre la prossima estate Asencio tornerà a Pegli venendo aggregato alla prima squadra per tutto il ritiro con l'opportunità di giocarsi la riconferma in vista della prossima stagione.