Il Genoa prepara il colpo finale per aggiudicarsi le prestazioni di Lorenzo Callegari.



Il nome del giovane centrocampista francese, di chiare origini italiane, circola ormai da diversi giorni dalla parti di Pegli. L'accordo con il Paris Saint-Germain, che lo girerebbe al Genoa in prestito fino a giugno 2018, è quasi definitivo.

Restano da limare gli ultimi dettagli ed è possibile che tra oggi e domani il club rossoblu annunci lo sbarco in Liguria di uno dei talenti più promettenti del calcio francese ed europeo.



Fisico minuto ma gran visione di gioco, Callegari viene considerato Oltralpe come il nuovo Verratti, e non solo per le comuni origini italiane.

Il suo arrivo al Genoa sarebbe certamente una mossa in prospettiva, visto che fino ad oggi il quasi diciannovenne nativo di Meudon ha avuto modo di confrontarsi con il calcio dei grandi soltanto per tre minuti, quelli conclusivi della gara di Ligue 1 con l'Angers dello scorso 30 novembre. Pochi ma evidentemente abbastanza per far scatenare l'appetito dei maggiori osservatori di mercato internazionali.