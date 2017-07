Potrebbe arrivare dal campionato svizzero il prossimo rinforzo per il centrocampo del Genoa.



Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il Lucerna, club della massima serie elvetica, avrebbe proposto alla società rossoblu il 24enne mediano Hekuran Kryeziu.



Già accostato a Lazio e Bologna, il nazionale kosovaro andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, motivo per cui la dirigenza del Lucerna sta tentando di proporlo sul mercato già adesso per non correre il rischio di perderlo a zero euro tra undici mesi.



Proprio a causa della sua condizione contrattuale, il giocatore potrebbe essere acquistato ad un prezzo molto interessante, addirittura inferiore al milione. Il Genoa sta valutando la proposta, pensando a Kryeziu come eventuale rincalzo a buon mercato per il reparto centrale.