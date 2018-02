È un Genoa letteralmente scatenato quello che in queste settimane si sta muovendo sul mercato dei giovani calciatori.



Secondo quanto riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, sarebbero infatti almeno quattro gli under 23 messi nel mirino dalla dirigenza rossoblù in vista della prossima estate.



In particolare il direttore generale Giorgio Perinetti starebbe facendo qualcosa di più di un pensiero nei confronti del centrocampista sloveno del Venezia Leo Stulac, portato in laguna due stagioni fa proprio dal dirigente rossoblù e prossimo alla scadenza di contratto. Sempre in Serie B, inoltre, vengono monitorate molto attentamente anche le prestazioni di Marco Varnier, attaccante 19enne del Cittadella già nel giro della nazionale Under 21. Sul promettente centravanti padovano bisognerà però superare la concorrenza di Sassuolo, Bologna e Napoli.



Già opzionati, infine, l'acquisto del ventenne centrale argentino Cristian Romero del Belgrano e il ritorno in rossoblù di Diego Polenta, il difensore uruguaiano cresciuto nelle giovanili del Grifone prima di ritornare in patria al Nacional Montevideo. Polenta era stato ad un passo dal rientro a Pegli già un mese fa, vedendo però bloccato da problemi burocrati legati al passaporto. L'affare è stato comunque soltanto rinviato alla prossima estate.