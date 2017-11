La riconferma di Ivan Juric sulla panchina del Genoa non ha certo spento le voci su un eventuale prossimo esonero del tecnico croato.



La fiducia concessa dai dirigenti rossoblù all'ex allenatore di Mantova e Crotone è infatti subordinata al risultato del derby di sabato sera. Qualora anche nella stracittadina della Lanterna il Grifone dovesse incappare in un nuovo passo falso, allora l'avventura di Juric sarebbe davvero al capolinea.



E tra i suoi eventuali sostituti cresce ora dopo ora l'ipotesi che porta ad Edy Reja. Proprio in attesa in una possibile imminente chiamata del Genoa, l'allenatore goriziano, attualmente svincolato, avrebbe lasciato in sospeso la chiamata della federazione slovena, intenzionata ad affidargli la guida della nazionale balcanica in sostituzione di un'altra vecchia conoscenza del calcio genovese, l'ex blucerchiato Srecko Katanec.



La notizia, diffusa da diversi organi di stampa di Lubiana, viene ripresa questa mattina da Repubblica-Genova.