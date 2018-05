Alla fine anche Enrico Preziosi sembrerebbe essersi convinto: Davide Ballardini merita di continuare la sua avventura sulla panchina del Genoa.



La salvezza quasi miracolosa raggiunta con ampio anticipo dal tecnico romagnolo, giunto al capezzale del Grifone lo scorso novembre, gli consentirà di cominciare per la prima volta una stagione dall'inizio, cosa mai accaduta nei due precedenti alla guida dei rossoblù.



A far cambiare idea al plenipotenziario genoano, unico a non voler inizialmente rinnovare la fiducia al Balla, sarebbe stato il suo braccio destro Giorgio Perinetti. L'esperto direttore generale, secondo quanto racconta questa mattina il Secolo XIX, sarebbe riuscito con la sua influenza a condizionare il pensiero di Preziosi inducendolo a far proseguire la conduzione tecnica del club all'ex allenatore di Lazio e Cagliari, permettendogli di gestire una rosa fin dal primo giorno di raduno.



La conferma di Ballardini, tuttavia, passerebbe attraverso alcuni punti chiave, come il cambio di modulo, che muterebbe dall'attuale 3-5-2 al 4-3-1-2, e la permanenza di alcuni uomini fidati.