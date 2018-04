Il previsto incontro tra Davide Ballardini e il presidente del Genoa Enrico Preziosi, in programma questo pomeriggio a Pegli, molto probabilmente non si terrà.



A confermare il mancato realizzarsi di quello che avrebbe dovuto essere un faccia a faccia decisivo per capire il futuro del tecnico romagnolo è lo stesso numero uno rossoblu: “Avrei dovuto fare un primo punto questa sera con Ballardini. Avevamo programmato una partitella al campo con una cena. Non so ancora se riusciremo a vederci a causa di imprevisti. In Toccherò l’argomento del rinnovo a salvezza raggiunta matematicamente, ci sono ancora cinque partite da giocare. Esistono buoni rapporti, una stima di fondo. Ha fatto un ottimo lavoro. La rosa non era da buttar via”.



In ogni caso, quindi, per conoscere se Ballardini sarà ancora l'allenatore del Genoa anche nella prossima stagione bisognerà attendere la fine del campionato.