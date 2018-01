Salutato ufficialmente nel pomeriggio di ieri Raffaele Palladino, il Genoa potrebbe nelle prossime ore dire addio ad un altro esubero del proprio reparto avanzato.



Pronto a fare le valigie questa volta è Federico Ricci, destinato a tornare in quel Crotone dove tanto bene fece due stagioni fa agli ordini di Ivan Juric nell'anno della storica promozione dei calabresi dalla B alla A.



Prelevato in prestito dal Sassuolo nell'ultimo giorno di mercato della scorsa estate perché fortemente voluto proprio dall'allenatore croato, l'esterno di scuola Roma ha sempre faticato parecchio a ritagliarsi un suo spazio in rossoblù. Sette in totale, tra campionato e Coppa Italia, le sue apparizioni nella prima parte di stagione. Davvero troppo poco per un giovane di 23 anni che smania dal desiderio di far vedere il proprio talento. Anche per questo a gennaio Ricci ha bussato alle porte della dirigenza genoana chiedendo di essere ceduto. Un'ipotesi inizialmente respinta dal tecnico Davide Ballardini che in lui vedeva un importante alternativa d'attacco. Di fronte alle insistenze del diretto interessato però anche l'allenatore ravennate ha dato il proprio via libera alla cessione.



Ricci è adesso pronto a tornare in quella piazza che lo lanciò nel grande calcio, nella speranza di ripercorrere quel fortunato cammino intrapreso due stagioni fa.