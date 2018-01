Ritorno al futuro per Oscar Hiljemark che sei mesi dopo aver lasciato il Genoa per accasarsi temporaneamente al Panathinaikos ritorna su suoi passi.



Questa mattina il centrocampista svedese ha sostenuto le visite mediche di rito presso un istituto cittadino, rilasciando anche le prime parole da (quasi) neorossoblù, spiegando come sul suo ritorno a Pegli abbia inciso parecchio la stima espressa nei suoi confronti da Davide Ballardini: "Gli ho parlato - ha dichiarato al Secolo XIX - e mi ha detto che mi voleva di nuovo qui. Per me è perfetto perché io voglio tornare di nuovo in serie A e giocare per il Genoa. Col mister ho lavorato molto bene a Palermo, giocherò come sempre, da centrocampista box to box. Anche se in Grecia la vita è fantastica e lì ho giocato tante partite. Ma ora sono contento di essere di nuovo qui. Se riuscirò a mettere in mostra il miglior Hiljemark? Certo, ci provo, sto bene".



Il centrocampista svedese ieri si era presentato in tribuna d'onore a Marassi per assistere allo sfortunato incontro tra i rossoblù e l'Udinese: "Abbiamo fatto una buona partita - ha detto riferendosi alla gara - abbiamo avuto buone occasioni sia nel primo che negli ultimi minuti, ma questo è il calcio, è un momento difficile ma lo passeremo. Dobbiamo solo provare a fare il massimo dei punti possibili, giocando di squadra".



Hiljemark non ha infine nascosto il suo desiderio di potersi guadagnare un posto in nazionale in vista dei mondiali del prossimo giugno: "Ho parlato molto con i miei compagni della qualificazione ottenuta contro l'Italia. Il calcio è fatto così: si vince e si perde. Ho giocato tante partite di qualificazione e sicuramente è un mio obiettivo esserci. Ma ora la testa è solo al Genoa".