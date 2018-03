Il centrocampista del Genoa Luca Rigoni è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare della prossima partita contro il Napoli: "Il gioco offensivo è la caratteristica della nostra squadra. Abbiamo perso con il Bologna, mentre con il Milan si è fatta un'ottima partita, anche se poi il risultato non è arrivato. Il Napoli è la miglior squadra d'Italia insieme alla Juventus, verremo al San Paolo per metterli in difficoltà, con la cattiveria giusta. Dobbiamo fare ancora tanti punti nel nostro cammino".



Su Perin: "Negli ultimi due o tre anni è cresciuto tanto, nonostante gli infortuni. Quest'anno è anche capitano, quindi ha acquisito un po' di responsabilità. E' maturato tanto, è un portiere di grandissimo livello".



Sul gioco del Napoli: "Da persona esterna è proprio bello da vedere. Dà proprio un gusto. Speriamo che domenica però il risultato sia a favore nostro".