Ormai in rotta definitiva con Ivan Juric, dopo le due panchine collezionate contro Cesena in Coppa Italia e Sassuolo in campionato, Luca Rigoni sembra sempre più destinato a salutare il Genoa.



La frattura tra il tecnico balcanico e il centrocampista veneto appare ormai insanabile e sia il giocatore che la società sono alla ricerca di una squadra con la quale trovare un'intesa.



L'ultima voce, riportata da Quotidiano.net, dice che il Genoa avrebbe proposto Rigoni al Bologna. Alla società felsinea il profilo dell'esperto centrocampista non dispiace ma avrebbe chiesto tempo, prendendosi qualche giorno prima di dare una risposta definitiva a Preziosi.