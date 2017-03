Il Genoa starebbe lavorando al prolungamento di contratto di Armando Izzo.



Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il club rossoblu avrebbe già intrapreso il dialogo con l'entourage del difensore napoletano per estendere il legame in scadenza a giugno 2018. Le parti starebbe concordando un nuovo contratto quinquennale che consentirebbe ad Izzo di restare al Grifone fino al 2022.



Sulla questione resta però l'incognita legata alla vicenda calcioscommesse che vede il calciatore indagato per un presunto illecito avvenuto ai tempi in cui militava nell'Avellino in Serie B. Izzo rischia infatti fino a sei anni di squalifica, qualora il tribunale federale dovesse accettare la tesi avanzata dalla procura.



Su di lui, prima che scoppiasse il caso 'combine', si erano mosse diverse società italiane, Napoli, Milan e Lazio su tutte. Ma gli estimatori di Izzo non mancano neppure straniere. Già la scorsa estate il Siviglia aveva infatti avanzato un'offerta ufficiale al Genoa, rispedita però al mittente dal presidente Preziosi.