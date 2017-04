In Francia ne sono convinti: le strade di Lorenzo Callegari, astro nascente del calcio transalpino, e del Genoa potrebbero presto tornare ad incrociarsi.



Vicinissimo allo sbarco in rossoblu lo scorso gennaio, quando il centrocampista classe 1998 d'origine italiana era stato ad un passo dall'arrivo in prestito al Grifone, Callegari all'ultimo momento fu trattenuto a Parigi dai dirigenti del PSG, convinti dall'insistenza mostrata da Unay Emery di voler scommettere sul ragazzo. La cosa fece arrabbiare parecchio il padre di Callegari, desideroso di vedere il figlio potersi finalmente cimentare nel calcio dei grandi.



Evidentemente le promesse fatte dalla società parigina a Callegari senior non si sono però rivelate fondate. Secondo L'Equipe, infatti, ora il ragazzo avrebbe nuovamente chiesto al club di potersi trasferire temporaneamente al Genoa la prossima estate. Questa volta il suo desiderio potrebbe essere esaudito.