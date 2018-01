È stato per due sessioni di mercato un'autentica ossessione per il Genoa. Il suo approdo in Cina, lo scorso gennaio, sembrava però aver chiuso ogni possibile eventualità di vederlo vestire la maglia rossoblu.



E invece, stando a quanto riferisce questa mattina il Secolo XIX, l'ex juventino Hernanes sarebbe di nuovo tornato nell'orbita degli uomini di mercato del Grifone.



Terminato il prestito semestrale al San Paolo, il Profeta è rientrato all'Hebei, il club cinese che ne possiede il cartellino. Ma il suo ritorno in Asia potrebbe essere soltanto temporaneo. Hernanes ha infatti voglia di tornare a misurarsi con il calcio europeo e questa volta accetterebbe di buon grado la corte di Enrico Preziosi.



Nonostante questo la trattativa resta difficile, soprattutto perché il tecnico del Genoa Davide Ballardini preferirebbe rinforzare la propria mediana con giocatori dalle caratteristiche differenti rispetto a quelle del brasiliano.