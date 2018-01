Magari è soltanto una delle tante suggestioni che accompagnano ogni sessione di mercato. Ma se davvero il colpo messo in canna dal Genoa dovesse concretizzarsi si tratterebbe senza alcun dubbio di un grande acquisto per il club rossoblù.Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione ligure de La Repubblica, la dirigenza del Grifone avrebbe preso informazioni con il Paris Saint-Germain per il mediano della nazionale polaccaImpegnati in questi giorni con la società parigina nell 'operazione che nelle prossime ore dovrebbe portare in Liguria il giovane talento italo-francese Lorenzo Callegari, gli emissari rossoblù sarebbero venuti a conoscenza della messa in vendita anche del forte 27enne ex Siviglia.Krychowiak,in Premier League, vorrebbe cambiare aria ed inizialmente sembrava destinato al ritorno in Liga, dove ad attenderlo ci sarebbe il rampante Getafe. La controffensiva del Genoa, però, potrebbe fargli cambiare idea ed indirizzarlo verso quell'avventura in Serie A che ancora gli manca nel suo ricco e lungo curriculum sportivo.