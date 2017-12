Non solo Acquah. Le dirigenze di Torino e Genoa approfitteranno dell'incrocio di campionato di domani.pomeriggio tra le due squadre anche per approfondire diversi discorsi di mercato.



Sul tavolo, oltre alla situazione del mediano ghanese che interessa particolarmente ai rossoblu, ci sarebbe anche la situazione di Mbaye Niang. Stando a quanto riferisce questa mattina Il Secolo XIX, il Genoa sarebbe tentato di riportare in Liguria l'attaccante francese che due stagioni fa fece grandi cose con la maglia del Grifone.



Acquistato ad agosto dal Torino l'ex milanista sta faticando parecchio nel ritagliarsi uno spazio nell'undici titolare di Sinisa Mihajlovic e vorrebbe cambiare aria già a gennaio.



L'operazione tuttavia appare molto complessa non solo per gli alti costi di ingaggio del francese ma anche per i numerosi giocatori omologhi già presenti nell'attuale rosa a disposizione di Davide Ballardini. Spesso però il mercato prende strade imprevedibili. Chissà che il ritorno di Niang a Genova non possa essere una di queste.