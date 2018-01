Prosegue la ricerca di un difensore centrale da parte del Genoa.



Dopo il fallimento della trattativa per portare in Liguria Leandro Castan ed il probabile passaggio di Sebastian De Maio al Sassuolo, il Grifone potrebbe cercare il tanto agognato rinforzo difensivo oltreoceano.



Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX, i rossoblu sarebbero nuovamente interessati ad un vecchio pallino di mercato, quel Cristian Romero già seguito più volte in passato.



Non ancora ventenne ma dotato di un fisico aitante, il centrale del Belgrano rappresenterebbe un investimento in ottica futura ed andrebbe a sostituire numericamente il connazionale Santiago Gentiletti, destinato a fare il percorso inverso a quello di Romero tornando a giocare in Argentina.