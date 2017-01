Ancora una volta, come già successo spesso in passato, il Genoa ha fatto la parte del protagonista nella sessione invernale del mercato. E se a poco più di 30 ore dalla chiusura delle contrattazioni il fronte acquisti non appare ancora definitivamente chiuso, la vera esigenza per il Grifone è un'altra: sfoltire la propria rosa.

TROPPI PETALI - Dando ormai per scontata la cessione di Ocampos al Milan, attualmente Ivan Juric ha infatti in squadra ben 29 giocatori, ai quali presto potrebbero aggiungersi anche Palladino ed Hernanes. Ma se l'arrivo dell'esterno del Crotone verrebbe compensato con l'uscita in direzione opposta di Gakpé, quello del brasiliano farebbe salire il conto degli uomini a disposizione del tecnico croato ad un rotondo 30.

Davvero troppi. Sia per esigenze regolamentari, visto che la Lega Calcio vieta di inserire più di 25 giocatori under 21 in rosa, sia per motivi di gestione dello spogliatoio. Lo stesso Juric del resto ieri ha detto che per lui la rosa attuale è fin troppo ampia e che gradirebbe vederla sfoltita di almeno 7 o 8 elementi.

Se è improbabile che l'allenatore rossoblu venga assecondato totalmente, è invece molto più realistico che tra oggi e domani sera alle 23 almeno tre o quattro giocatori salutino la Lanterna.

ESUBERI - Tra i principali candidati a salutare Pegli ci sono da tempo Davide Brivio e Oliver Ntcham.

L'esterno ex-Atalanta sembrava potesse accasarsi alla Spal, nell'ambito dell'operazione che ha portato in rossoblu il giovane Andrea Beghetto. Brivio, però, ha preferito rifiutare l'offerta dei ferraresi nella speranza di trovare un ingaggio nella massima serie. Le offerte per lui non mancano, soprattutto in Serie B, ed è probabile che il ragazzo aspetti l'ultimo momento prima di decidere dove andare. Ad ogni modo la sua avventura a Genova appare ormai ai titoli di coda.

Diversa la questione Ntcham. Il francese è in prestito biennale dal Manchester City, squadra nella quale avrebbe dovuto fare ritorno in questo mese. Ma le difficoltà dei citizen di reperire un altro club interessato ad un trasferimento temporaneo del giovane centrocampista e la carenza di uomini in mediana per Juric hanno congelato l'ipotesi di un suo rientro anticipato alla casa madre. Anche in questo caso tuttavia non si escludono sviluppi.

Altro elemento destinato alla partenza è Issa Cissokho, finito fuori rosa già ad agosto. Dopo cinque mesi da separato in casa, il senegalese vorrebbe ritornare in Francia ma il suo alto ingaggio frena le intenzioni delle possibili pretendenti.

SORPRESE LAST MINUTE - Non mancano poi i giocatori di cui Juric non vorrebbe privarsi ma che, in caso di importanti offerte, la società potrebbe anche decidere di lasciar partire anche all'ultimo istante. E' il caso ad esempio di Miguel Veloso, sulla cui tracce pare essersi mosso il Milan, che potrebbe venire sacrificato per lasciare spazio ad un eventuale arrivo di Hernanes. E poi ci sono Ninkovic e Cofie, inseguiti da Crotone e Palermo. Sul primo Juric punta molto e non vedrebbe di buon occhio una sua partenza. Per il ghanese, invece, il tecnico non si opporrebbe anche perché ha il contratto in scadenza a giugno e non vuole costringere la società a perderlo a zero tra cinque mesi.