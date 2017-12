Il regalo di Natale Pepito Rossi l'ha ricevuto con cinque giorni d'anticipo.



L'ennesimo ritorno in campo, avvenuto mercoledì in Coppa Italia contro la Juventus. dopo uno dei tanti infortuni che ne hanno costellato la carriera, rappresenta per il nuovo attaccante del Genoa la notizia più bella ed attesa degli ultimi mesi: "Babbo Natale il regalo me lo ha già fatto - ha raccontato al Secolo XIX - Sono tornato in campo è stata una grande emozione. Una gioia immensa dopo tanti mesi di sacrificio. Ed è un peccato per il risultato ma la Juve è davvero forte. In ogni caso Il Genoa ha saputo reagire bene".



Rossi si dice pronto e sereno per ricominciare nuovamente da capo e per trascinare il Genoa verso la salvezza: "Tornare in campo dopo otto mesi è una sensazione unica. Avevo una voglia immensa di dimostrare che sto bene anche per ripagare grande rispetto che sento attorno a me. Sento il calore dei tifosi del Genoa e ora guardo già sabato: sarà fondamentale portare a casa i tre punti. Io voglio andare avanti e dare il massimo. Mi sento pronto, non ho paura. Sono contento di aver avuto qualche contrasto tra gli allenamenti a Pegli e la partita. Ho sentito buone pulsioni, ho cercato di muovermi in area come sempre fatto".



Pepito è infine tornato sull'episodio del rigore inizialmente fischiato e poi annullato mercoledì sera dall'arbitro: "Se era un fallo da rigore era giusto darlo - ha affermato salomonicamente la punta del New Jersey - ma se non lo era allora è stato giusto andare avanti. Peccato perché era tanto tempo che non ne battevo uno e me la sentivo. Ho preso il pallone ed ero determinatissimo".