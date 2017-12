Otto mesi dopo l'ennesimo grave infortunio che ha costellato la sua carriera, Giuseppe Rossi ha ritrovato ieri contro la Juventus la sensazione di calcare un campo da calcio, debuttando al contempo con la maglia del Genoa: "Oggi ho provato sensazioni uniche - ha raccontato ai microfoni di Rai Sport al termine dell'incontro - dopo otto mesi lontano dal campo. Abbiamo cercato di fare il massimo per pareggiarla, avevo tanta voglia di dimostrare che sto bene ed ai compagni che possono fidarsi di me. Abbiamo messo tanto impegno, peccato non essere riusciti a fare risultato. Ora pensiamo a domenica, sarà fondamentale portare a casa i tre punti"



L'attaccante italoamericano ha poi parlato delle sue condizioni : "È la prima partita, spero di continuare a farne altre per arrivare al massimo. Se si ha paura, non si è pronti. Io sono pronto, sono contento di aver ricevuto qualche contrasto fra allenamenti e partita. Ho sempre voglia di fare gol, cercare lo spazio giusto dentro e fuori l'area. Continuo a fare così. Ho guadagnato in intelligenza calcistica giocando con grandi campioni e girando un po' il mondo. Sono fortunato per aver fatto queste esperienze".



Sul suo ritorno in Italia Pepito si dice convinto che sia la scelta giusta: "Tanto. Qui sono cresciuto, ho tanti amici. Nella Juve stasera c'erano alcuni con cui ho giocato in Nazionale, quindi è sempre bello tornare. C'è tanto rispetto per me, è una cosa a cui tengo tanto: ringrazio tutti, adesso penserò a migliorare".



Infine una considerazione sull'esclusione della Nazionale dai mondiali e su un suo possibile ritorno in maglia azzurra: "Dispiace tanto. Lì ho tanti compagni e so cosa hanno provato durante la partita con la Svezia. Non è una cosa bella, ma torneremo agli alti livelli che ci competono. Io con la maglia dell'Italia? Magari, facciamo un passo alla volta".