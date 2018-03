In attesa di poter finalmente dare il suo contributo al Genoa, Giuseppe Rossi ha parlato al canale tematico della società rossoblu raccontando la propria carriera a tutto tondo, fin dai primi calci tirati negli Stati Uniti: "Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 4 anni nel mio paesino in America. Non solo con la mia squadra, ma anche con mio padre e mia sorella a casa. Il calcio mi ha fatto diventare cittadino del mondo: sono nato in America e a dodici anni mi sono trasferito in Italia, poi le esperienze in Inghilterra e Spagna. Ho conosciuto Ballardini nella Primavera del Parma. Quando avevo sedici anni ho cominciato a giocare con lui nella sua squadra e abbiamo fatto un anno intero".



Il grande salto per Pepito arrivò con il trasferimento da giovanissimo in Inghilterra: "L’esperienza al Manchester United è stata la prima a livello di prima squadra. Ho conosciuto Ferguson il primo giorno, che per me era una statua, una leggenda, una persona che aveva fatto la storia del calcio, quindi vederlo di persona e poter dire che ras il mio allenatore quando avevo diciassette anni è stata una cosa davvero bella e quindi si. A Manchester ho avuto il mio primo contratto professionale, fatto il mio primo debutto all’Old Trafford, in uno stadio così grande e bello, segnato i miei primi gol. Posso dire di essere cresciuto non solo come calciatore, ma anche come uomo”.



Adesso però Rossi spera di poter far gioire anche i tifosi della squadra più antica d'Italia: “La tifoseria del Genoa è davvero molto calda. E’ bello vederli la domenica allo stadio, perchè ci danno sempre quella spinta che ci serve per andare a fare quel risultato. Tutte le domeniche la Gradinata è sempre piena, quindi per noi è un onore avere tifosi che ci vogliono bene e ci danno quella spinta in più ed è fantastico giocare al Ferraris”.