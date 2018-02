Il bollettino di giornata del Genoa segnala il rientro in gruppo di Rossi. Il fantasista ha svolto il programma con i compagni. Anche per Veloso, in procinto di diventare papà per la seconda volta, la strada ormai è in discesa. A partire da giovedì si unirà per gli allenamenti, come previsto, Biraschi di ritorno dalla Nazionale.