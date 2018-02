A poche ore da quello che sarebbe stato il suo 78° compleanno, il Genoa renderà omaggio sabato sera a Fabrizio De André.



Prima della gara con l'Inter, in programma domani sera a Marassi, gli autoparlanti dello stadio genovese diffonderanno le note di alcune delle canzoni più famose dell'artista scomparso ormai 19 anni fa e recentemente ricordato anche da una fiction andata in onda su Rai Uno.



De André era un grande tifoso del Grifone e celebre è rimasta la sua frase in cui descriveva la sua passione per il club più antico d'Italia: "Non scriverei mai una canzone per il Genoa perchè mi coivolgerebbe troppo".



L'omaggio a Faber verrà riservato anche dalle tifoserie organizzate rossoblù che prima del fischio d'inizio canteranno tutti assieme "Crèuza de mà", accompagnandola con una scenografica sciarpata.