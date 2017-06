Non sarà il Napoli l'avversario del Genoa nella prima vera amichevole estiva dei rossoblù.



Nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un possibile incrocio tra rossoblù ed azzurri il prossimo 22 luglio allo stadio Briamasco di Trento, ad un mese dall'inizio del campionato.



La partita però non si disputerà a causa dei pregressi impegni già assunti dalla società campana. Il Genoa ha deciso comunque di scendere in campo per quel giorno contro un altro avversario di prestigio. A fronteggiare i ragazzi di Ivan Juric ci sarà infatti l'Hoffenheim, squadra rivelazione dell'ultima Bundesliga, conclusa con un clamoroso quarto posto e l'accesso ai preliminari di Champions League.