Che Davide Ballardini stia facendo molto meglio di Ivan Juric è palese a tutti da ormai diverso tempo.



Ad ufficializzare l'ottimo lavoro svolto dal tecnico ravennate sulla panchina del Grifone rispetto a colui che l'ha preceduto arriva impietoso anche il raffronto con i numeri. Quella di ieri contro il Chievo Verona è stata la dodicesima gara diretta da Ballardini dopo il suo ritorno a Pegli nello scorso novembre. Lo stesso numero di partite nelle quali il Genoa è stato guidato da Juric ad inizio campionato. Ma mentre nella dozzina di incontri a sua disposizione il pirata dalmata aveva incamerato appena 6 punti, nel medesimo arco temporale l'ex allenatore di Palermo e Lazio di punti ne ha rastrellati addirittura 21, portando il Grifone dal penultimo posto in classifica alle zone medie della graduatoria.



Praticamente Ballardini ha raccolto tre volte e mezzo ciò che aveva racimolato Juric. Un dato nettamente a suo favore, tanto che anche senza contare i punti lasciati in dote dal croato il Genoa in questo momento sarebbe ugualmente fuori dalla zona retrocessione.



Altri numeri che impressionano sono quelli relativi alle reti fatte e subite. Il Genoa di Juric aveva segnato un gol in più di quello di Ballardini, 10 contro 9, subendone però più del triplo,19 a fronte degli appena 6 incassati da novembre ad oggi.