Settimana di derby, settimana di pronostici e previsioni.



Primocanale si è divertita a chiedere a dieci direttori sportivi italiani, attivi in squadre tra la Serie A e la Lega Pro di sbilanciarsi su come finirà la sfida di sabato sera.



Per la stragrande maggioranza di loro, 8 su 10, la stracittadina si concluderà senza vincitori né vinti. A puntare sull'1-1 sono stati Guglielmo Acri (Ternana), Beppe Ursino (Crotone), Cristiano Giaretta (Ascoli), Guido Angelozzi (Sassuolo), Giorgio Perinetti (Venezia) e l'ex ds di Napoli e Atalanta Pierpaolo Marino. Sulla X puntano anche lo spezzino Pietro Fusco e il collega dell’Entella Matteo Superbi, che però vedono rispettivamente la gara terminare 0-0 e 2-2.



Unici a sbilanciarsi da una parte o dall'altra sono l'ex rossoblu Elio Signorelli, ora ds del Mantova che punta sull'1-0 del Genoa, e Stefano Antonelli del Bari che invece scommette sulla vittoria della Sampdoria, grazie ad una rete di Quagliarella.



Proprio l'attaccante partenopeo dei blucerchiati è assieme al genoano Simeone il giocatore citato più volte come possibile uomo-partita.