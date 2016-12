Ci sarebbe anche Kevin Lasagna nella lista dei nomi individuati dalla dirigenza del Genoa per sostituire il partente Leonardo Pavoletti, ormai destinato al Napoli.





Secondo l'edizione genovese di Repubblica in edicola oggi, la società rossoblu avrebbe avuto un ritorno di fiamma per l'attaccante del Carpi, già più volte accostato alla squadra di Preziosi in passato. L'interesse sarebbe stato rinfocolato domenica sera, durante la sfortunata sfida interna con il Palermo alla quale hanno assistito in tribuna d'onore anche alcuni dirigenti del Carpi.





Nel frattempo, però, sulla punta mantovana classe 1992 si sarebbe mossa anche la Sampdoria che in questo momento appare in vantaggio sui cugini rossoblu. I blucerchiati avrebbero proposto al club emiliano Budimir più soldi, ipotesi ostacolata dalla ferma intenzione dell'attaccante croato di non tornare in Serie B.