Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana non promettono nulla di buono su Genova e la Liguria. Dopo l'ottobre più arido di sempre, novembre potrebbe infatti aprirsi con un violento nubifragio che secondo i meteorologi dovrebbe abbattersi sul nordovest nella notte tra sabato e domenica. Una situazione da potenziale allerta rossa che tra le conseguenze secondarie potrebbe anche avere quella di causare il rinvio di Genoa-Sampdoria, in programma a Marassi proprio domani sera.



Per la verità il grosso delle precipitazioni dovrebbe iniziare dopo mezzanotte anche se in simili casi è sempre difficile fare previsioni così precise riguardo a ora e luogo dell'evento atmosferico. Ecco perché, nel dubbio di andare incontro ad un evitabile rischio, le autorità cittadine potrebbero propendere per far rinviare la 115esima edizione della stracittadina genovese.



Un'eventualità peraltro già verificatasi nel febbraio di due anni fa.