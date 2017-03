Non si è fatta attendere molto la replica del presidente del Genoa Enrico Preziosi al collega sampdoriano Massimo Ferrero: "Lui ha detto che se vince il derby fa invasione di campo per farmi arrabbiare - ha dichiarato il Joker fuori dai cancelli di Pegli - ma lui lo sa che agli amici non si fanno i dispetti!". Preziosi ha poi ribadito che non sarà presente domani sera in tribuna per assistere alla gara tra Genoa e Sampdoria.