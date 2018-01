Genoa e Sampdoria avrebbero messo nel mirino lo stesso giocatore per rinforzare i rispettivi reparti arretrati. Si tratta dell'ex centrale dell'Empoli Federico Barba, attualmente sotto contratto con lo Sporting Gijon in Spagna.



L'interesse dei blucerchiati per il 24enne romano è noto da tempo. Fu del resto proprio Marco Giampaolo a lanciare il giocatore in Serie A ai tempi della comune militanza empolese. Secondo il Secolo XIX però anche il Genoa, sfumato l'accordo con Leandro Castan, starebbe facendo un pensierino su di lui.



In entrambi i casi si tratta comunque di un'operazione molto difficile da realizzare. Lo Sporting Gijon ha infatti prelevato Barba la scorsa estate facendone uno dei punti di riferimento della propria retroguardia e non pare per nulla intenzionato a disfarsene già dopo sei mesi.