L'improvviso ed inatteso trasferimento di Leandro Castan dalla Roma al Cagliari avrà inevitabili ripercussioni anche sul mercato del Genoa.



Il difensore brasiliano era infatti ritenuto la prima scelta in entrata per Davide Ballardini che adesso dovrà per forza di cose concentrare la propria attenzione su altri obiettivi. Due in particolare appaiono attualmente le strade da percorrere: riportare a Pegli il francese Sebastian De Maio, oppure puntare dritto su Luca Caldirola.



Per quanto riguarda il difensore del Bologna, a spingere per una sua cessione è lo stesso calciatore, per nulla contento dal trattamento riservatogli da Roberto Donadoni in questa prima parte di stagione. Per lui tornare nella Genova rossoblù, dove ebbe modo di mettersi particolarmente in mostra tra il 2013 ed il 2016, sarebbe una scelta particolarmente felice.



L'alternativa all'ex Brescia è Caldirola. A lungo corteggiato nelle scorse settimane proprio dal Cagliari, il centrale di scuola Inter torna ora prepotentemente nella lista della spesa in casa Genoa proprio a causa dell'affare Castan. Caldirola, reduce da cinque stagioni in Bundesliga, ritiene ormai conclusa la sua esperienza con il Werder Brema e sogna di poter rientrare quanto prima in Serie A. Falliti gli approcci con Cagliari e Lazio, che nel frattempo ha sistemato la difesa con l'arrivo di Martin Caceres, per il 26enne lombardo resta ora viva la pista che porta al Genoa.