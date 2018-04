La sua passione per il Genoa è ormai proverbiale tanto che nonostante viva a Londra non perde occasione per seguire dal vivo il suo amato Grifone.



In questi giorni Jack Savoretti è proprio nel capoluogo dove oltre a tenere una tappa del suo tour può ammirare da vicino i rossoblù: "Il mio sogno è quello di sentire dopo un mio concerto lo stesso boato che si sente a Marassi - ha rivelato il cantautore a Genoa Channel - Ultimamente mi succede un po' in tutto il mondo di vedere sciarpe rossoblù sventolare nei teatri, anche quelli seri, quando suono Home e di questo vado molto fiero".



Home è la canzone che l'artista italo-britannico ha dedicato alla squadra. Ma ha mai pensato di fare altrettanto con la città? “Non ho mai vissuto a Genova per cui mi verrebbe difficile fare un testo dedicato alla città. Onestamente il mio legame iniziale con questa città sono stati lo stadio ed il Genoa. La prima volta che sono venuto qui è stato per andare al Ferraris anche se adesso piano piano sto imparando a conoscere un po' di più Genova. Però preferirei fare prima un'altra canzone per la squadra”.



Savoretti esprime poi la sua opinione sui punti di contatto tra le sette note ed il pallone: “Secondo me c'è una connessione enorme tra la musica e la passione per il calcio ed il Genoa fa vedere bene questo legame. D'altronde tanti sono i cantanti tifosi dei rossoblù da Sinatra a De André fino a Serge Pizzorno. Questo legame esiste anche in Inghilterra, come dimostrano gli Oasis, gli Stones, Rod Steward, Robbie Williams, che è addirittura proprietario di un club. Il calcio è una passione improvvisata, anche se puoi programmarla ogni partita sarà sempre diversa dalle altre, così come ogni volta che ascolti una canzone ti regala emozioni nuove. Il calcio e la musica non sono mai ripetitivi”.



Il cantante di origine ligure esprime infine un giudizio sulla squadra attuale, lasciandosi andare anche a qualche speranza per il futuro: “E' un Genoa che mi convince. Mattia è un capitano fenomenale. Spero che si metta d'accordo con la società e possa continuare ad essere una bandiera per questa squadra. La sua presenza sarebbe un modo anche per invitare altri giocatori importanti a venire qui. E poi abbiamo un allenatore fantastico: spero che Ballardini rimanga”.