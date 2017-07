Rolando Mandragora resta uno dei grandi obiettivi del Genoa per rinforzare la propria linea mediana.



Il giocatore della Juventus, cresciuto e lanciato nel grande calcio proprio dalla società rossoblù, tornerebbe volentieri in prestito alla base anche per rilanciarsi dopo un anno passato in infermeria a causa di un brutto infortunio al piede. Tuttavia nelle ultime ore la trattativa ha subito una brusca interruzione, tanto da convincere il Grifone a sondare il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto nel caso il 20enne napoletano dovesse cambiare destinazione.



Il nome alternativo per il centrocampo rossoblù è quello di Ivan Radovanovic, 28enne del Chievo. Secondo il Secolo XIX, il Genoa si starebbe muovendo con una certa insistenza per garantire a Juric il mediano serbo, valutato dai clivensi almeno 3 milioni di euro.



L'arrivo di Radovanovic escluderebbe il ritorno di Mandragora.