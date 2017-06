Le convulse operazioni di mercato che hanno caratterizzato la giornata di ieri avvicinano sempre più Gianluca Lapadula al Genoa.



Se da una parte lo sbarco al Milan di Fabio Borini restringe ulteriormente gli spazi in rossonero dell'ex centravanti del Pescara, dall'altra la vendita seppur differita del duo di adolescenti del Grifone, Pellegri-Salcedo, all'Inter consente al Genoa di avere finalmente un po' di liquidità in cassa per operare in entrata.



Secondo quanto riferisce Primocanale, Milan e Genoa avrebbe già trovato l'accordo sulle base di 12 milioni per lo sbarco in Liguria dell'attaccante italo-peruviano, capocannoniere di Serie B due stagioni fa. Resterebbe tuttavia da convincere il giocatore, cercato sul mercato anche da altre squadre.



La risposta di Lapadula dovrebbe arrivare in tempi rapidi ed è probabile che un eventuale suo arrivo in rossoblù potrebbe coincidere con l'addio di Giovanni Simeone, richiestissimo da Torino e Fiorentina.